Milan-Inter, la conferenza stampa di Conte: info e orario

L’Inter si appresta a sfidare il Milan di Stefano Pioli da prima in classifica, dopo aver battuto la Lazio di Inzaghi. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro lo Spezia per 2-0 in Serie A e dal pareggio per 2-2 contro la Stella Rossa in Europa League. In vista del match contro il Milan, Antonio Conte risponderà alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa è prevista per sabato 20 febbraio 2021 alle ore 14.15.

La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. Su Passione Inter verrà fornita la diretta testuale delle sue parole.

INTER ATTIVITA’ IRRILEVANTE? ARRIVA LA SMENTITA DEL CLUB