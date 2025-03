Mazzata Inter, Trevisani SVELA: “Starà fuori un mese”

Bruttissime notizie in arrivo in casa Inter per quanto riguarda l’infortunio di uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi. In attesa di esami strumentali ufficiali, Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio ha lanciato l’allarme sui possibili tempi di recupero di Denzel Dumfries.

Come riferito dal giornalista, infatti, quello rimediato a Bergamo contro l’Atalanta ai flessori si è rivelato più di un semplice fastidio per l’esterno olandese. Stando alle parole del telecronista, si tratterebbe infatti di lesione di primo grado: una sentenza durissima, se confermata, che terrebbe fuori Dumfries per almeno tre settimane.

Questo l’allarme lanciato da Trevisani: “L’Inter ha veramente la possibilità di andare in fondo dappertutto, se smette di perdere calciatori visto perché in realtà ha perso pure Dumfries contro l’Atalanta. Credo che starà fuori un bel pezzo, primo grado, un mesetto. Starà fuori un mesetto, salta il derby di andata e la doppia sfida con il Bayern Monaco e può tornare forse per il derby di ritorno”.