Mancano poco più di ventiquattr’ore a Inter-Milan, Derby della 4a giornata di Serie A, e pochi minuti fa Stefano Pioli ha confermato in conferenza stampa due defezioni per i rossoneri. Entrambe in difesa, dove i nerazzurri dovranno fare anche a meno di Tomori, squalificato.

Si tratta di Pierre Kalulu e di Mattia Caldara, che rischiano di saltare non solo il Derby, ma anche i prossimi impegni del Milan. Per il francese ci dovrebbe essere una piccola lesione al retto femorale della coscia destra, come raccontato da TuttoMercatoWeb.

Del difensore italiano, invece, ha parlato lo stesso Pioli: “Caldara? Non sta bene, ha un problema alla caviglia e non sarà a disposizione per un po’ di tempo”. Per entrambi si prevede uno stop che li costringerà a saltare altre sfide oltre alla gara con l’Inter di domani.