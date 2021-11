Milan-Inter 1-1, derby pari a San Siro: calendario e classifica aggiornata

La situazione dopo il pareggio nel derby di questa sera

Finisce pari, 1-1, uno spumeggiante derby di San Siro tra Milan e Inter. Al gol - su rigore - dell'ex Calhanoglu (che ha segnato di fronte ai suoi vecchi tifosi milanisti) ha risposto l'autorete di Stefan de Vrij nei minuti successivi. Tutto nel primo tempo, tutto nei primi minuti: un punto a testa che non consente all'Inter di accorciare su Milan e Napoli e che non permette al Milan di andare in testa da solo. Di seguito il calendario e la classifica della Serie A.