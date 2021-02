GdS – Verso Milan-Inter, Conte blinda Appiano. Vidal lavora per esserci: sarà ballottaggio con Eriksen

In una meritata giornata di riposo grazie alla strepitosa vittoria contro la Lazio, dopo il lavoro di scarico di ieri mattina, ad Appiano Gentile quest’oggi ci sarà solamente Arturo Vidal e la sua grande voglia di rimettersi a disposizione il prima possibile per non perdersi il derby contro il Milan. Il centrocampista cileno è ancora alle prese con il trauma contusivo accusato contro la Fiorentina 10 giorni fa che lo ha costretto per esempio a saltare l’ultima sfida di campionato. Ad ogni modo, stando alle ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport, sulle sue condizioni filtra un cauto ottimismo.

Antonio Conte non sembra comunque preoccupato dal momento che con Christian Eriksen ha trovato un’altra soluzione per il ruolo di mezzala: per cui, qualora il cileno dovesse tornare a disposizione, sarebbe comunque aperto il ballottaggio tra i due centrocampisti. Il tecnico leccese nel frattempo ha chiesto e ottenuto di blindare Appiano per una settimana. L’idea è di evitare che la squadra possa incorrere in cali di concentrazione, perché domenica prossima la sua Inter è attesa all’importante derby contro il Milan, un match potrebbe lanciare una volta per tutte i nerazzurri verso l’obiettivo scudetto.

