Milan-Inter, gara valida per la 33a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria nel derby, che garantirebbe la conquista aritmetica del 20° Scudetto. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Milan-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MILAN-INTER

90+8′ | FINISCE QUI! SIAMO CAMPIONI D’ITALIA! C-A-M-P-I-O-N-I D’I-T-A-L-I-A!

1-2 il risultato finale, gol di Acerbi, Thuram e Tomori.

90+6′ | Espulso Calabria per un colpo al volto a Frattesi.

90+4′ | Parapiglia in campo, doppia espulsione: fuori Dumfries e Theo Hernandez.

90+2′ | Ammonito Tomori per un fallo su Lautaro Martinez.

89′ | Ammonito Gabbia per un fallo su Lautaro Martinez.

88′ | Ammonito Simone Inzaghi per essere uscito dall’area tecnica.

87′ | Ultimo cambio Inter: fuori Bastoni, dentro de Vrij.

83′ | Doppio cambio Inter: fuori Calhanoglu e Darmian, dentro Asllani e Dumfries.

79′ | ACCORCIA TOMORI

Cross di Chukwueze per la sponda di Leao, prima Gabbia viene respinto da Sommer, poi Tomori aggiusta in rete di testa.

76′ | Altro cambio Milan: fuori Musah, dentro Okafor.

76′ | Doppio cambio Inter: fuori Barella e Dimarco, dentro Frattesi e Carlos Augusto.

74′ | Pulisic controlla al centro dell’area, prova il sinistro ma mette alto.

72′ | Colpo di testa di Pavard da calcio d’angolo, palla troppo alta.

68′ | Doppio cambio Milan: fuori Adli e Loftus-Cheek, dentro Bennacer e Chukwueze.

52′ | Primo cambio Milan: fuori Reijnders, dentro Giroud.

51′ | Sommer di nuovo presente e attento su un sinistro forte di Theo Hernandez.

49′ | RADDOPPIA THURAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Marcus riceve sul vertice dell’area sinistro, si accentra inseguito da Tomori, calcia di destro sul primo palo e sorprende clamorosamente Maignan!

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

0-1 il risultato parziale, gol di Acerbi.

39′ | Doppia occasione clamorosa! Prima Musah per un missile di Calabria a cui Sommer si oppone con reattività felina, poi sul ribaltamento di fronte è Mkhitaryan a poter tirare da dentro l’area col sinistro ma Maignan respinge centrale.

38′ | Ripartenza pungente dell’Inter con Thuram che allarga per Barella in area di rigore, si chiude il triangolo ma Marcus apre troppo il piattone e mette a fil di palo!

36′ | Ammonito Theo Hernandez per un fallo su Barella al limite dell’area.

32′ | Ammonito Lautaro Martinez per un colpo al volto – involontario – su Tomori.

28′ | Ripartenza pericolosissima del Milan che porta Leao all’uno contro uno con Acerbi, rientro e sinistro troppo centrale per Sommer.

24′ | Cross teso di Dimarco dopo un uno-due con Thuram, piomba Lautaro al limite dell’area piccola ma calcia clamorosamente alto!

22′ | Ammonito Barella per un duro fallo su Theo Hernandez.

21′ | Tiro-cross di Dimarco direttamente da punizione, Maignan respinge in due tempi.

18′ | GOL DI ACERBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Corner battuto da Dimarco, Pavard la spizza sul primo palo e Acerbi, lasciato completamente libero nell’area piccola, deve solo spingere in rete di testa!

1′ | Fischia l’arbitro Colombo, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 46 Gabbia, 23 Tomori, 19 Hernandez; 14 Reijnders, 7 Adli; 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic; 10 Leao.

A disposizione: 57 Sportiello, 69 Nava, 4 Bennacer, 9 Giroud, 15 Jovic, 17 Okafor, 21 Chukwueze, 30 Caldara, 38 Terracciano, 42 Florenzi.

Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: ANDREA COLOMBO.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto ufficiale: Massa.

VAR: Marini.

Assistente VAR: Mariani.