LIVE – Milan-Inter (1-1): battaglia a San Siro

Segui in diretta su Passione Inter la stracittadina milanese

Il gran giorno è arrivato: Inter e Milan si affrontano per una stracittadina milanese ricca di significato. Entrambe le squadre hanno aspirazioni di alta classifica. I rossoneri vogliono vendicare la passata stagione, mentre i nerazzurri vogliono confermarsi Campioni d'Italia. Per farlo gli uomini di Inzaghi sono costretti a vincere: finire e 10 punti dai cugini a novembre creerebbe probabilmente un distacco incolmabile. Dalle 20.45, come di consueto, potrete seguire la cronaca testuale diretta offerta da Passione Inter per il Derby della Madonnina.