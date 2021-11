Milan-Inter, Marotta (DAZN): “I rinnovi che restano? Non c’è fretta”

Le parole dei protagonisti

"Il Milan è un avversario di tutto rispetto. Sicuramente siamo determinati a fare bene. Il Derby è una partita particolare che esula dal contesto comune del campionato. I rinnovi? Abbiamo gratificato giocatori come Lautaro e Barella per la loro crescita ed il loro rendimento: sono entrati in punta di piedi e poi hanno mostrato il loro valore. I rinnovi non ci devono comunque condizionare, dobbiamo rimanere concentrati su campionato e Champions. Abbiamo a che fare con professionisti che vogliono continuare con noi, quelle ancora in sospeso situazioni che si possono continuare a discutere poi con calma".