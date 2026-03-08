Milan-Inter, proteste per un tocco di Saelemakers: siparietto con Chivu

L’Inter sta cercando il massimo sforzo per tornare in partita dopo l’1-0 firmato Estupinan. Non è facile, però, trovare lo spazio giusto nella difesa rossonera, sempre molto bassa e attenta.

Nel cuore del secondo tempo, l’Inter ha provato a fare male con i cambi e l’ingresso in campo di Denzel Dumfries al posto di un Luis Henrique insufficiente e tra i peggiori in campo. L’olandese ha subito cercato di portare vivacità alla manovra, sia con i suoi inserimenti, sia con qualche cross.

Proprio in una di queste situazione, si è creata una potenziale occasione da gol per l’Inter, che però si è conclusa in un nulla di fatto, almeno sotto il profilo tecnico.

Battibecco Chivu-Saelemaekers: cosa è successo

Una palla dall’out di destra ha trovato mal piazzato Saelemaekers in diagonale difensiva, forse troppo stretto. Nessun nerazzurro è riuscito ad arrivare, ma il belga facendo scorrere il pallone, è sembrato sfiorarlo con il braccio molto largo.

Chivu dalla sua prospettiva ha subito evocato il calcio di rigore, esattamente come alcuni calciatori in campo. Sorridendo l’allenatore dell’Inter ha richiamato l’attenzione dell’esterno, che però ha subito detto che era tutto regolare e che non ha toccato il pallone. Insomma, nulla di fatto e l’arbitro che indica di proseguire.