Milan-Inter, perché la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita?

La scelta è la dovuta a un accordo siglato dalla Lega Serie A e la General Sports Authority (GSA) , l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, nel 2018. Il contratto prevedeva almeno tre edizioni giocate in terra asiatica nei successivi cinque anni .

Il trofeo verrà assegnato lontano dall’Italia per la dodicesima volta. Ecco i precedenti: Washington nel 1993; a Tripoli nel 2002; a New York nel 2003; a Pechino nel 2009, 2011 e 2012; a Doha in due nel 2014 e nel 2016; a Shanghai nel 2015; in Arabia Saudita, a Gedda e Riad, nel 2018 e nel 2019.