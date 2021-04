Mirabelli sull’Inter: “Ha le carte in regola per aprire un ciclo vincente”

"L'importante è una proprietà solida"

Mirabelli, sulle prospettive per il futuro, ha dichiarato: "L'Inter è una squadra molto forte a livello tecnico, tuttavia per aprire un ciclo vincente serve una società affidabile e che possa durare a lungo nel tempo. Mi auguro che Suning non ceda e possa mantenere la proprietà, altrimenti il progetto rischia di dover ricominciare da capo. Tecnicamente credo però che ci siano tutte le premesse per aprire un ciclo duraturo".