“Inter, dalla Superlega sarebbero arrivati 290 milioni”. La Champions ne vale 44

Suning avrebbe risolto molti problemi finanziari con la sola partecipazione al torneo

Ora non resta che capire se la UEFA si siederà veramente al tavolo con le società della (fu) Superlega per rinegoziare fondi e premi: non resta che aspettare questo, prima di apprestarsi a postulare definitivamente che l'aborto del progetto Superlega si tradurrà in nella più grande occasione persa del calcio moderno degli ultimi anni, perché 15 società di caratura internazionale si sono viste azzerare un potenziale e colossale sistema virtuoso dalle urla vetero-romantiche di tifosi perlopiù disinformati, spalleggiati da testate che invece, l'informazione, avrebbero dovuto farla. Non resta che aspettare: nel frattempo il calcio europeo, per colpe anche sue, potrebbe aver imboccato l'inizio della propria fine.