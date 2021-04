Raspadori dopo aver matato il Milan svela: “Da bambino tifavo per l’Inter”

Chissà che il futuro non lo porti a Milano

Raspadori però, nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha rivelato le sue simpatie d'infanzia: "Io ambidestro come Brehme? Certo, lo conosco, era il terzino dell'Inter che cambiò piede per il rigore della finale dei mondiali. Da bambino ero interista, stravedevo per Eto'o. Provo ancora simpatia per l'Inter".