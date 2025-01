Mkhitaryan: “A inizio anno non ero in forma. Ecco cosa penso di Frattesi”

Domani – giovedì 2 gennaio – alle ore 20 comincerà subito l’anno nuovo dell’Inter che nei primissimi giorni del 2025 si gioca immediatamente un trofeo importante come la Supercoppa Italiana. Al fianco dell’allenatore Simone Inzaghi, in conferenza stampa era presente anche il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan che ha parlato della sfida di domani contro l’Atalanta in semifinale del torneo.

ATALANTA – “Ovviamente la gara di domani sarà molto importante, sappiamo che l’Atalanta sta giocando molto bene. Cercheremo di giocare al meglio, è molto importante per noi continuare a vincere. Faremo del nostro meglio”.

GARA DI CAMPIONATO VINTA CON L’ATALANTA – “Sono due squadre diverse. Loro hanno vinto tante partite consecutivamente e noi in quel momento eravamo ancora alla ricerca della forma migliore. Stiamo giocando nelle ultime settimane con grande qualità, ma siamo consapevoli che ci aspetta una sfida difficile”.

FRATTESI “È un grande giocatore e una grande persona. Posso solo dirgli di continuare a lavorare come sta facendo, senza dubbio ha la qualità per poter giocare nell’Inter. Il suo lavoro in settimana è sempre ottimo ed è sulla strada giusta, avrà le sue possibilità di giocare. Chiaramente è l’allenatore a fare le scelte, ma merita di giocare e penso che sarà importante per l’Inter in futuro“.

PRECEDENTI IN SUPERCOPPA – “Siamo qui per la terza volta, abbiamo alzato il trofeo nelle ultime due finali e speriamo di vincere anche questa Supercoppa. Senza dubbio siamo consapevoli che l’Atalanta è molto forte, ma speriamo che i nostri tifosi ci diano una mano per vincere”.

FORMA FISICA “A inizio stagione non ero al massimo, ma adesso sono tornato ai miei livelli. La concorrenza di Frattesi e Zielinski mi ha aiutato tanto, mi spingono a migliorare. Tutti vogliamo giocare, ma siamo qui per dare il massimo per vincere. Chiunque parte titolare si impegna e lo stesso fanno quelli che subentrano dalla panchina”.