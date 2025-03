A 36 anni Mkhitaryan ancora al TOP e il Times lo esalta

Nell’ultima partita giocata dall’Inter contro il Feyenoord, tutto il pubblico di San Siro ha potuto ammirare ed applaudire un ritrovato Henrikh Mkhitaryan che è tornato in grande forma dopo un periodo di flessione ed è risultato essere uno dei migliori in campo in questo match di ritorno degli ottavi di Champions League.

Il tecnico Simone Inzaghi avrà bisogno di tutta la qualità e l’esperienza del numero 22 armeno che dovrà trascinare la squadra anche nei prossimi impegni decisivi di Serie A, oltre che nelle coppe contro Milan e Bayern Monaco. Di questo suo ottimo rendimento se ne sono accorti anche all’estero con il Times che ha esaltato il giocatore dell’Inter.

“Rimanere ai massimi livelli nel mondo del calcio dopo i 35 anni è un’impresa rara e impegnativa. Chi ci riesce è spinto da un desiderio implacabile di dimostrare che la gente ha torto o dalla ricerca di record e numeri ma anche dal richiamo delle vittorie di trofei e del puro amore per il gioco e le sue emozioni che danno dipendenza”, si legge in un articolo del celebre quotidiano britannico.

Mkhitaryan ha inoltre passato tanti anni della sua carriera in Premier League e ad alti livelli tra Arsenal e Manchester United prima che accettasse di provare una nuova esperienza in Italia dove ha giocato anche con la Roma fino al 2022, quando poi ha firmato con l’Inter di Beppe Marotta che lo ha accolto con piacere.