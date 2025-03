Inter, ha saltato l’ultimo allenamento: Atalanta a rischio

Non giungono nemmeno questa mattina notizie incoraggianti da Appiano Gentile. In vista della trasferta di Bergamo, nel match in programma domenica sera contro l’Atalanta, difficilmente Simone Inzaghi riuscirà a recuperare uno dei tanti calciatori fuori per infortunio.

Come riportato da Sky Sport, anche questa mattina Stefan de Vrij ha svolto un lavoro personalizzato e non si è allenato in gruppo. Nonostante dagli esami strumentali realizzati sia emersa ‘solamente’ una leggera infiammazione al ginocchio, il dolore persiste e non consente ancora al centrale olandese di allenarsi senza fastidi.

Anche per questa ragione, ad esempio, de Vrij non è stato inserito nell’ultimo elenco ufficiale dei convocati della Nazionale Olandese per gli impegni di marzo. Per quanto riguarda una sua eventuale convocazione per Atalanta-Inter, sarà decisiva la rifinitura di domani. Ad oggi, però, le chance di un suo ritorno a disposizione sono davvero minime.