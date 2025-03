“Bisseck ceduto al Milan”: l’assurda idea di mercato

Uno dei giocatori dell’Inter che è migliorato di più in questa stagione è senza dubbio Yann Aurel Bisseck, il difensore classe 2000 ha ricevuto proprio nelle scorse ore la prima convocazione della sua carriera nella Nazionale maggiore tedesca. Si tratta di un premio alla sua crescita che lo ha reso molto felice.

Dalla Spagna nelle scorse ore, proprio in virtù dei progressi che ha mostrato da inizio campionato ad oggi, è spuntata una assurda voce di mercato che pare priva di grossi fondamenti. Secondo il media Fichajes.net, Bisseck sarebbe infatti finito nel mirino del Milan che cerca un titolare per l’anno prossimo.

Stando a questa fonte iberica, l’Inter accetterebbe di cedere il forte difensore tedesco solo di fronte ad una grossa offerta economica e lui potrebbe accettare visto che in nerazzurro ha tanta concorrenza mentre nel Milan potrebbe essere un titolare indiscusso visti i grandi cambiamenti che ci saranno sul mercato.

L’opinione di Passione Inter

Ci sentiamo di affermare che questa voce di mercato nata in Spagna abbia poche fondamenta perché uno degli obiettivi dell’Inter sarà quello di abbassare l’età media della squadra e certamente non deciderà di vendere il suo difensore più giovane, per di più una diretta concorrente nonché rivale come il Milan.

Bisseck ha inoltre da poco rinnovato il contratto che lo lega alla società nerazzurra firmando fino al 2029 e questa è un’altra ragione per credere che resterà dove si trova oggi. Lo stesso difensore tedesco classe 2000 ha molto apprezzato anche il lavoro di valorizzazione che Inzaghi e il suo staff hanno fatto con lui.