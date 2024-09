Nesta: “Inzaghi era egoista. Nessun problema con l’Inter”

Alla vigilia di Monza-Inter, il tecnico dei brianzoli Alessandro Nesta ha parlato della gara di domani, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma alle 20:45. Questi i principali passaggi della sua conferenza stampa:

LA PARTITA – “Sarà affascinante, difficile, ma se fatta bene può essere un grande decollo. La squadra è pronta. Se l’Inter ci darà il minimo spiraglio per farle male, lo sfrutteremo. Loro sono un gigante, ma sappiamo che ci sono state le nazionali, che hanno tre partite impegnative e forse faranno i loro conti. Poi, se fanno la partita perfetta, magari si perde. Vediamo. L’Inter oggi in Italia è un punto di riferimento per il lavoro che hanno svolto in questi anni, vista la qualità e il collettivo: ogni giocatore che mettono dentro alza subito il livello. È una squadra che riconosce gli spazi, si butta negli spazi giusti: una squadra di livello alto, molto alto“.

RIVALITÀ CON L’INTER – “Neanche quando giocavo ce l’avevo con l’Inter. Ho vissuto a Milano dieci anni, nessun interista mi ha mai mancato di rispetto e ho avuto grande rispetto della tifoseria dell’Inter, dei giocatori e del presidente Moratti. Non ho nessun rancore verso l’Inter“.

SIMONE INZAGHI – “Simone l’ho avuto come compagno di squadra, classico attaccante. Da giocatore era egoista nel senso buono, viveva di gol come il fratello. Poi da allenatore l’ho visto cambiato, perché quando li incontri dopo qualche anno quando hanno cambiato lavoro, spesso trovi persone diverse, essendo un mondo e uno stress diverso. Simone vive di calcio come la sua famiglia, che è malata di calcio“.