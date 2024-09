Zazzaroni snobba Lautaro: “Due giocatori meglio di lui in Serie A”

Intervenuto come di consueto nell’appuntamento del sabato su Radio Deejay, Ivan Zazzaroni ha anche risposto alla domanda su chi sia il giocatore più forte della Serie A. Se Fabio Caressa ha citato senza dubbi Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e capocannoniere della scorsa edizione, il direttore del Corriere dello Sport ha espresso un’opinione differente.

“Per me Lautaro è il terzo, il primo è Dybala: è quello che mi piace di più e mi fa più divertire. Il secondo è Lukaku. Calhanoglu è un gran giocatore, ma non è il più forte del campionato. Chi vince lo scudetto? La squadra che ha i giocatori più vicini fra prime e seconde scelte, quindi l’Inter, che ha giocatori di grande livello come Taremi, Frattesi e Bisseck“.