In campo alle 16 contro il Brentford in Premier League, il Manchester City si appresta a vivere una settimana molto delicata. Mercoledì ci sarà l’esordio in Champions League contro l’Inter, ma prima ancora per i club inglese inizierà una partita che rischia di essere ancora più complicata: il processo per le irregolarità nell’applicazione delle norme del Fair Play Finanziario, denunciate dalla Premier League.

Una situazione che, inevitabilmente, sta mettendo in agitazione il mondo dei Citizens e che potrebbe avere conseguenze importanti. Le norme del Fair Play Finanziario sarebbero state violate 115 volte negli ultimi 15 anni, dal 2009. Ci sono diverse accuse che saranno oggetto del processo, con anche l’accusa della Premier League nei confronti del sito di non aver aiutato le indagini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il processo dovrebbe durare 2 mesi e la sentenza (alla quale il Manchester City potrà fare ricorso) dovrebbe arrivare all’inizio del 2025. Fare previsioni sulle possibili sanzioni per i mancuniani è prematuro, ma ci sono diverse ipotesi plausibili: si va dalla semplice penalizzazione, fino all’ipotesi più dura: la retrocessione. Molto probabile anche una multa per il club, che potrebbe avere cifre milionarie.