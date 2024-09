UFFICIALI data e orario di Monza-Inter: tifosi nerazzurri infuriati

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della quarta giornata di campionato, in programma nel weekend del 14-15 settembre dopo la sosta nazionali. Contrariamente alle attese, Monza-Inter è stata fissata per domenica 15 settembre alle 20:45.

Solitamente, infatti, le squadre italiane impegnate in Champions League vengono tutelate con l’anticipo al sabato, soprattutto se in programma ci sono trasferte europee. Esattamente il caso dell’Inter, che mercoledì 18 settembre giocherà contro il Manchester City all’Etihad Stadium.

Molti tifosi sui social si sono infuriati non solo per la data, ma anche per l’orario della partita, fissato addirittura in notturna e non nello slot pomeridiano o delle 12:30.