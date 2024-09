Thiago Motta alla Allegri: “Obiettivo Juve? L’Empoli”

La Juventus ieri sera è andata incontro alla prima frenata stagionale, pareggiando 0-0 contro la Roma dopo le due larghe vittorie ottenute su Como e Verona con un doppio 3-0. La partita dell’Allianz Stadium ha regalato poche emozioni e diversi tifosi bianconeri hanno affermato di aver rivisto la squadra di Massimiliano Allegri.

L’allenatore juventino Thiago Motta, in ogni caso, ha deciso di ricalcare in parte anche la strategia comunicativa del predecessore, che lo scorso anno si smarcava costantemente da chi gli parlava di scudetto. Incalzato durante Sky Calcio Club sull’obiettivo stagionale della sua squadra, l’ex Bologna ha risposto così:

“Sì, so qual è l’obiettivo: giocare contro l’Empoli al massimo, poi avremo il Psv Eindhoven in Champions e poi bisognerà pensare di partita in partita. È una stagione lunga, un percorso bellissimo. Quando arriveremo nei mesi importanti vedremo di parlare di obiettivi“.