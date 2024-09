Tacchinardi, ma che dici: “Juve più forte dell’Inter in attacco”

Hanno generato parecchia perplessità le parole pronunciate ieri sera da Alessio Tacchinardi negli studi di Pressing. L’ex centrocampista della Juventus, infatti, ha dichiarato che l’attuale reparto avanzato dei bianconeri è più forte rispetto a quello dell’Inter. Un’opinione che non ha trovato per niente d’accordo altri opinionisti come Biasin, Sabatini e Zazzaroni, contrari a questa tesi.

Queste la frase pronunciata dall’ex calciatore: “A livello offensivo è la più forte, ma anche la più stimolante. La Juve è quella più stimolante e offensivamente interessante da vedere. Ha più alternative, là davanti ha più giocatori ed è più forte dell’Inter. E’ calato il gelo nello studio? Può anche calare il gelo, ma può anche essere giusta. Quanti giocatori ha l’Inter ha nel reparto offensivo rispetto alla Juve?”.