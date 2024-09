San Siro o Rozzano: l’annuncio ufficiale sul nuovo stadio dell’Inter

Sono ormai diversi anni che in casa Inter si discute della possibilità di costruire un nuovo impianto. Un’ipotesi che con l’approdo di Oaktree in società potrebbe definitivamente decollare, come testimoniato anche dal rinnovo del diritto di esclusiva sui terreni di Bastogi nel comune di Rozzano fino al prossimo 31 gennaio 2025.

Allo stesso tempo, il club nerazzurro continua a tenere aperto uno spiraglio su San Siro: nel giro di un paio di mesi è attesa la risposta al progetto di ristrutturazione presentato da WeBuild nelle scorse settimane. A quel punto, sarà chiara la volontà della società interista in un senso o in un altro.

Della prossima casa dell’Inter ha parlato il Ceo Corporate Alessandro Antonello a margine del Gran Premio di Formula 1 di Monza di ieri. Queste le sue parole: “Anche in vista di Euro 2032, ci auguriamo che l’Italia possa avere nuove infrastrutture. San Siro? Vediamo se si riesce a sbloccare, contemporaneamente andiamo avanti su Rozzano. L’importante è perseguire l’obiettivo di uno stadio moderno”.