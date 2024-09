C’è un errore che il Monza commette SEMPRE in questo inizio di stagione

Monza-Inter è una partita che sulla carta vede ampiamente favoriti i nerazzurri, sebbene ci siano delle contingenze che potrebbero rendere la gara più complicata del previsto per gli uomini di Simone Inzaghi, reduci da due vittorie contro Lecce e Atalanta.

Pensiamo per esempio al fatto che si tratti della prima partita dopo la sosta nazionali. E come ogni pausa che si rispetti, nelle big i reduci dagli impegni in giro per il mondo sono molti di più rispetto alle medio-piccole come il Monza. L’Inter, inoltre, potrebbe ricorrere a diverse rotazioni visto il duplice impegno in arrivo contro Manchester City e Milan. Fra i campioni d’Italia in carica, è probabile che titolarissimi come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni possano subentrare per il finale di partita, momento potenzialmente cruciale.

Fra le varie chiavi tattiche della partita dell’U-Power Stadium, che abbiamo raccontato dettagliatamente nella nostra consueta preview, c’è infatti un errore che il Monza ha già commesso due volte su tre nel corso di questa stagione. Si tratta dei gol concessi nei finali di tempo, che sia primo o secondo.

Dopo il pareggio a reti bianche dell’esordio a Empoli, i brianzoli hanno perso in casa alla seconda giornata contro il Genoa, venendo puniti allo scadere della prima frazione da Andrea Pinamonti, che ha sancito lo 0-1 finale.

Lo stesso è accaduto alla terza giornata al Franchi contro la Fiorentina, quando però il Monza era riuscito a portarsi in vantaggio per 2-0 con i gol di Milan Djuric e Daniel Maldini. Il gol al 45′ è stato siglato questa volta da Moise Kean, ma questa volta la squadra di Nesta ha subito la rete avversaria anche sulla sirena del secondo tempo, quando l’ex interista Robin Gosens è riuscito a segnare di testa il gol del definitivo 2-2 al minuto 96.

Ancora presto per trarre delle conclusioni, visto che il campione di partite a disposizione è ancora molto ridotto. Si tratta però di una mini tendenza che manifesta un difetto del Monza, la cui causa è forse rinvenibile nella tenuta fisica o nella (in)capacità di rimanere concentrati fino al termine del tempo. L’Inter potrebbe farne tesoro.