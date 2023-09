Monza-Lecce, presente anche Ausilio: due osservati speciali

Piero Ausilio sta già lavorando all’Inter del futuro. Finiti i festeggiamenti dopo la grande vittoria di ieri nel Derby di Milano, il dirigente nerazzurro sta già visionando quelli che potrebbero essere i prossimi colpi in entrata. Nello specifico oggi si trova a Monza, all’U-Power Stadium per visionare la sfida tra i brianzoli e il Lecce. Con i lombardi sono diverse le operazioni già effettuate, mentre i giallorossi hanno un maestro come Pantaleo Corvino ad occuparsi del mercato, uno che di colpi ne ha fatti parecchi.

Nello specifico sarebbe due i nomi che interessano ad Ausilio, entrambi in campo oggi ed entrambi protagonisti. Come riporta Calciomercato.it, il primo indiziato sarebbe “El Flaco” Colpani, classe 1999 miglior marcatore del Monza in questa stagione. Dopo la straordinaria doppietta realizzata, l’ex Atalanta ha trovato il gol anche oggi. Ad aprire le marcature è stata però la punta del Lecce, Nikola Kristovic, punta classe 2000 anche lui a quota 3 gol in questo Campionato. Colpi giovani per il progetto nerazzurro iniziato già quest’estate con lo svecchiamento e l’abbassamento degli ingaggi della rosa.