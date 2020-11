Moratti incorona Mancini: “E’ sempre stato bravo, sin dai tempi dell’Inter. Gran lavoratore, la sua Italia ha qualità”

Insieme hanno dato il via al ciclo vincente dell’Inter, concluso poi con lo storico Triplete firmato Mourinho nella stagione 2009/2010. Moratti e Mancini hanno scritto insieme pagine importanti della storia recente dell’Inter.

L’ex presidente nerazzurro è intervenuto sulle frequenze di Gr Parlamento, durante il programma “La Politica nel Pallone”, per parlare dell’operato di Mancini sulla panchina della Nazionale azzurra: “Mancini è sempre stato bravo. Lo è stato molto all’Inter come anche prima di venire da noi. È un grande lavoratore, ha talento e lo desidera anche dai suoi giocatori. Gli voglio bene. Lui ha tante qualità e le sta esprimendo nella maniera migliore in Nazionale, ha tanti giovani e questa Italia dà soddisfazione”.

