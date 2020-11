Moratti: “Inter, prendi Kanté e Koulibaly. Lukaku? L’avrei voluto io. Su Eriksen e Conte…”

Dopo aver speso parole d’elogio per Roberto Mancini, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Gr Parlamento, durante il programma “La Politica nel Pallone”, Massimo Moratti ha fatto il punto sui principali temi che tengono banco in casa nerazzurra.

A partire dall’avvio a rilento dell’Inter di Conte: “E’ una stagione strana, anche nel calcio. Lui ha un carattere forte, è molto attento”.

Sul caso Eriksen: “Capita di inserire giocatori che sono certamente dei talenti a che per qualsiasi ragione, caratteriali o per il tempo, non riescono ad avere successo. E’ quello che sta accadendo ad Eriksen, il calcio è paziente ma fino a un certo punto. Penso che se dovesse continuare così l’Inter potrebbe scambiarlo”.

I consigli sul mercato: “Kantè, sarebbe molto utile per la squadra: su questo do ragione a Conte, ci sono tanti campioni in giro ma potrebbe essere il tassello ideale. E poi Koulibaly, il più grande difensore in Europa in questo momento: con questi due calciatori l’Inter vincerebbe il campionato”.

I giocatori più forti in squadra: “Lautaro ha classe ma può ancora crescere, Lukaku fa tanti gol e avrebbe fatto comodo anche alla mia Inter. Barella è bravissimo, come anche Sensi che purtroppo si fa male spesso”.

Su Suning: “Nell’Inter c’è invece una famiglia che mi fa sperare, che vogliano restare e investire per ottenere soddisfazioni importanti”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<