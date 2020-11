Moratti: “Mihajlovic un esempio di professionalità. Avevo a che fare con grandi campioni”

Massimo Moratti, presidente dell’Inter vittoriosa per svariate stagioni in quest’inizio di millennio, è intervenuto nel corso della presentazione de “La partita della vita“, il nuovo libro di Sinisa Mihajlovic. Moratti ha parlato dell’allenatore del Bologna, ma non solo.

Ecco, quindi, le dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro: “Avevo a che fare con grandi campioni, nei confronti dei quali avevo grande affetto e grande rispetto che continuo ad avere. Vedevo il loro entusiasmo ed è una cosa che mi affascinava. Mancini, Mihajlovic e Stankovic sono persone emotivamente piene alle quali mi piaceva star loro vicino. Mihajlovic rimane un punto di riferimento di professionalità: è un buono che sapeva appianare i problemi fuori dal campo. Quello che sta dimostrando adesso è la riprova di tutto quello che ha sempre dato nel corso della mia carriera“.