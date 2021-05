Moratti: “Felice per Mourinho. Prima chiamata per lo scudetto? Un emozionato Zhang”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro

CONTE - "Non ci sono dubbi che un allenatore che ha avuto questo successo debba restare. Le sue dichiarazioni mi hanno lasciato un po' così, ma forse è il suo carattere. Credo stia solo aspettando di chiarire la situazione, che sarà chiarita in maniera positiva".

SUNING AFFIDABILE - "Per come l'abbiamo conosciuta noi era affidabilissima e dovrebbe esserlo tutt'ora. Mi affido alle loro parole in questo momento, sono convinto che non parlino a vuoto. Se dicono di voler restare e migliorare l'Inter ci devo credere. Faranno quello che gli è consentito fare. Zhang ha chiesto la fiducia dei tifosi".