Moratti: “Scudetto? Se perde l’Inter tifo la Roma di Mou”

"Ogni settimana, con gioia dei quotidiani, c'è una altalena di giudizi sulle squadre che possono vincere lo Scudetto. L'Inter può vincere... come del resto anche l'anno scorso. Ed è proprio questo che mi spaventa. Se non dovessero vincere i nerazzurri è chiaro che tiferei per la Roma di Mourinho ".

"Dybala? Avevamo (l'Inter ndr) tanti attaccanti, era difficile prenderlo stando pure attenti al bilancio. Non si può negare però che ci sarebbe stato molto utile. Lukaku? Non c'è da preoccuparsi, è arrivato leggermente in ritardo di condizione, ma lui si adatta bene alle difese italiane rispetto a quelle della Premier. Contento delle proprietà straniere in Serie A? Che sia contento o meno conta poco, è solo la realtà dei fatti. Ormai sono la maggioranza nel nostro campionato".