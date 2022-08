L’Équipe – Si riapre la trattativa PSG-Inter per Skriniar: scende in campo anche Al-Khelaïfi

Le notizie di calciomercato che arrivano dall'autorevole quotidiano francese L'Équipe hanno realmente del clamoroso. In queste ore, il Paris Saint-Germain starebbe tentando un ultimo disperato tentativo per acquistare Milan Skriniar dall'Inter . Ma non solo: nonostante la sessione di calciomercato sia ormai agli sgoccioli e l' Inter , ancora 12 giorni fa , abbia tolto ufficiosamente lo slovacco dal mercato, da Parigi filtra anche un cauto ottimismo. In particolare, scrive il quotidiano, la svolta l'avrebbe generata direttamente il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi , sceso in campo in maniera attiva per sbloccare la trattativa.

Al-Khelaïfi, negli scorsi giorni, aveva mostrato una certa difficoltà a digerire il 'no' nerazzurro su Skriniar. E, per questa ragione, in queste ore si vocifera di un incontro tra Beppe Marotta, Steven Zhang ed uno dei collaboratori più stretti di Luis Campos, consulente di mercato dei parigini, per un ultimo assalto improvviso. Dettagli economici in merito ad una presunta nuova offerta odierna non sono ancora circolati (QUIinvece la notizia di Fabrizio Biasin in merito alla proposta arrivata ieri), ma L'Équipe assicura anche che, in privato, dall'Inter non si escluda l'ipotesi di formalizzare la cessione di Skriniar entro domani alle ore 20.