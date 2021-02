Moratti: “Suning? Sorpreso dall’addio, spero trovino un sostituto all’altezza”

Massimo Moratti, ex glorioso presidente dell’Inter, è tornato a parlato del suo grande amore per i colori nerazzurri, ai microfoni di Firenzeviola.it a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina.

Moratti sulla delicata situazione societaria dei nerazzurri ha dichiarato: “Sinceramente non me lo aspettavo, non credevo Suning avrebbe lasciato. La situazione però è difficile in tutto il mondo e evidentemente mette in difficoltà anche la famiglia Zhang e nelle condizioni di non poter supportare a dovere il progetto. Spero perlomeno che trovino qualcuno alla loro stessa altezza per cedere il club”.

Sulla partita con i viola ha poi aggiunto: “Sono convinto che Conte preparerà al meglio la sfida di Firenze. La Fiorentina è una squadra in crescita, non sarà una partita semplice. Vincere su un campo difficile come il Franchi sicurerebbe aumenterebbe le speranze di Scudetto, è così da sempre. Sarà un banco di prova importante”.

