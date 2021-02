Pinto sul mancato scambio Sanchez-Dzeko: “Marotta sincero, trattativa mai partita”

Tiago Pinto conferma quanto riferito da Beppe Marotta: la trattativa per lo scambio tra Dzeko e Sanchez non è mai davvero partita. Il general manager della Roma ha chiarito la questione durante la conferenza stampa odierna.

Pinto infatti ha dichiarato: “Sulle voci circa questo scambio, vorrei fare mie le parole di Marotta, dirigente competente ed esperto che stimo molto. Tutto quello che ha detto corrisponde al vero. Io e Piero Ausilio, persona competente e cordiale, abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo parlato di diverse questioni. Ma non si è mai arrivati all’ideare o far partire una vera trattativa. Le decisioni che prendiamo devono essere per il bene della società e personalmente credo che un grande club dipende dalla grandezza dei propri tifosi. Il gruppo e l’ambiente vengono prima dei singoli giocatori”.

