Verso Fiorentina-Inter: Prandelli avrà un’arma in più in attacco

La Fiorentina avrà un’arma in più con cui impensierire la difesa dell‘Inter nel match di venerdì sera al Franchi. Cesare Prandelli infatti potrà convocare e schierare regolarmente Aleksandr Kokorin, attaccante russo.

C’era un problema relativo al transfer per Kokorin, 29 enne nazionale russo ed

ex Spartak Mosca. Il documento serviva a certificare il trasferimento internazionale del calciatore e non era ancora pervenuto. Ora però il transfer è arrivato e adesso che tutto si è concluso correttamente per l‘Inter di Antonio Conte ci sarà un nuovo attaccante con cui fare i conti per uscire indenni dal Franchi.

