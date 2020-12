GdS – La moviola di Inter-Shakhtar: l’intervento di Vitao su Lukaku da arancio

Non è stata una partita troppo impegnativa per l’arbitro Slavko Vincic e tutta la sua squadra di collaboratori, quella di ieri sera a San Siro tra Inter e Shakhtar Donetsk. Una gara ampiamente controllata dalla formazione nerazzurra per tutto il corso dei 90 minuti, a fronte di un predominio territoriale che non ha però saputo sfruttare al meglio senza riuscire a sbloccare l’incontro. Un pareggio, dunque, che è costato alla squadra di Conte la permanenza in Europa per questa stagione.

Per quanto riguarda la moviola di Inter-Shakhtar, servendoci dell’analisi realizzata questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ecco che l’unico episodio degno di essere discusso per quanto dubbio riguarda un intervento sconsiderato di Vitao ai danni di Lukaku nel corso del primo tempo. Una scivolata da dietro col piede molto alto, senza la minima possibilità di colpire il pallone ben lontano dalla sua zona di competenza, ma diretto sull’uomo. Un fallo da ‘cartellino arancione’ che il direttore di gara ha punito con il giallo.

