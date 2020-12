Inter-Shakhtar, Brozovic diventa un caso sui quotidiani: da sufficiente a migliore in campo

Nella partita giocata come sempre con molto ordine davanti alla difesa da Marcelo Brozovic ieri sera, è certo che il centrocampista croato ha svolto dignitosamente i suoi compiti a differenza di altri compagni. Nei voti che questa mattina gli sono stati assegnati dai principali quotidiani sportivi in Italia in seguito alla prestazione vista in Inter-Shakhtar Donetsk, ha però diviso non poco i giudizi nei suoi confronti, che navigano comunque al di sopra della sufficienza con picchi addirittura molto alti, da migliore in campo della sfida. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – Peso sulle spalle portato discretamente: pochissimi errori, buone letture, ma non è facile andare in verticale contro una squadra così chiusa… Non è lui a tradire, comunque.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Mette ordine alla manovra dell’Inter e in un paio di circostanze è efficace nel recupero palla. Lotta finché ha l’ultima goccia di energia, anche se l’ammonizione del secondo tempo condiziona alcuni suoi interventi.

TUTTOSPORT 7 – E’ il centro di gravità dell’Inter, non spreca un pallone, punizioni e angoli e nella ripresa sfiora pure il gol.

PASSIONE INTER 6 – La sua evoluzione nell’ultimo periodo sta passando soprattutto dall’intelligenza tattica nel posizionamento. E’ sempre al posto giusto al momento giusto, ma anche lui come molti compagni soffre la stanchezza della seconda parte di gioco.

