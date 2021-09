MVP Passione Inter – primo trionfo stagionale per Handanovic, Barella tenta la fuga

Grande prova del capitano sloveno

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Samir Handanovic piazza un grande colpo di reni e si piazza prepotentemente in classifica, ottenendo in Fiorentina-Inter la prima vittoria stagionale ed i primi 5 punti. Decisivi i suoi salvataggi nella prima mezz'ora di difficoltà, che hanno tenuto a galla l'Inter e le hanno permesso di ribaltare poi l'esito finale. Secondo posto di giornata per Brozovic, che con i 3 punti sale al 3 posto assoluto e terzo gradino del podio per Barella, che con il punto guadagnato cerca un piccolo allungo in classifica su Milan Skriniar. Questa la classifica completa: