Tanti auguri Fenomeno: i 45 anni di Ronaldo

Il tributo di Passione Inter

A poco servirà decantarne i numeri perché, soprattutto per chi non lo ha mai visto giocare, la sua magia non è imbrigliabile o facilmente raccontabile. Ronaldo era poesia in movimento, la grazia felina di una pantera unita alla rapidità di pensiero di un super computer. Dribbling ubriacanti, azioni travolgenti, velocità suprema. Ronnie era tutto questo e molto di più. Il Fenomeno è stato quello che Micheal Jordan negli stessi anni è stato per l'NBA e Micheal Schumacher per la Formula 1. Non solo ampiamente il migliore di tutti, ma anche un'icona, un trampolino per tutti quelli venuti dopo. Un simbolo, un esempio per tutti i ragazzini amanti dello sport.