MVP Passione Inter – Inter-Sampdoria, Hakimi scavalca Lukaku. Balzo in avanti per Sanchez

Il cileno è stato eletto migliore in campo

Nella partita contro i blucerchiati, l'attaccante cileno è stato votato come migliore in campo dai tifosi nerazzurri. I 5 punti conquistati da Sanchez, gli fanno fare un bel balzo in classifica. Tre punti per Hakimi che permettono al marocchino di scavalcare Lukaku in seconda posizione, a tre giornate dal termine. Un punto anche per Gagliardini. Con le tre partite restanti, Nicolò Barella è aritmeticamente irraggiungibile in prima posizione.