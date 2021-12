MVP Passione Inter – Brozovic sale sul podio, è super lotta in alta classifica

Quattro giocatori in tre punti nelle prime posizioni

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Contro il Real Madrid, a imporsi tra i migliori in campo, è ancora una volta Marcelo Brozovic, insostituibile nel centrocampo di Inzaghi e votato dai nostri lettori come migliore in campo di serata. Al secondo posto troviamo Ivan Perisic (che ottiene così tre punti), mentre al terzo c'è Milan Skriniar (un punto per lui). Brozovic che sale quindi in zona podio, ma la lotta per il titolo di MVP stagionale è serratissima con 4 giocatori in 3 punti.