MVP Passione Inter – Crotone-Inter, Barella quasi vincitore. Eriksen in risalita

Il danese è stato eletto migliore in campo

Nella partita che ha permesso all'Inter di conquistare il suo diciannovesimo scudetto Christian Eriksen è stato votato come migliore in campo dai tifosi nerazzurri. Il danese ha sbloccato la gara con una rete importantissima che ha permesso di portare a casa i tre punti . Tre punti per Achraf Hakimi, autore del gol che ha chiuso la partita e il marocchino vuole così blindare il podio col suo terzo posto in classifica. Un punto per Nicolò Barella che è quasi aritmeticamente il vincitore della classifica MVP.