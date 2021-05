Social – Zanetti esalta Conte e il suo staff: “Lo Scudetto è tutto merito loro”

Le parole del vicepresidente nerazzurro su Conte, il suo staff e i tifosi

"L'ultimo capitano dell'Inter ad alzare un trofeo è stata la grande leggenda nerazzurra Javier Zanetti. Undici anni dopo l'ormai ex giocatore è il vicepresidente di un'Inter campione d'Italia che ha raggiunto questo grande traguardo. Dopo avere festeggiato nella giornata di ieri nella sede di Viale della Liberazione, Zanetti ha pubblicato un post tramite il suo profilo Instagram in cui ha parole di stima e di affetto per l'allenatore nerazzurro Antonio Conte, il suo staff e i tifosi interisti. Ecco il messaggio: