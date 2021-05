Accadde oggi – 3 maggio 1999, Roma-Inter 4-5: show all’Olimpico, Simeone condanna i giallorossi

Il Monday Night della 31esima giornata di Serie A della stagione 1998/1999 vede l'Inter battere 5-4 la Roma all'Olimpico in una sfida pirotecnica.

A Roma va in scena un match davvero spettacolare e ad aprire le danze ci pensa Ronaldo al 16': Baggio offre un assist perfetto al Fenomeno che in velocità taglia in due la difesa della Roma, supera Konsel e porta in vantaggio i nerazzurri. Il raddoppio arriva 5' più tardi, al 21', quando il Divin Codino si rende protagonista del secondo assist di giornata e serve Zamorano: l'attaccante cileno si libera in area e batte al volo di destro firmando il 2-0. La reazione della Roma, però, non si fa attendere e al 25' i giallorossi riaprono il match: trattenuta di Bergomi su Paulo Sergio e calcio di rigore realizzato da Francesco Totti. Al 34' incursione palla al piede di Zanetti che serve un bell'assist a Zamorano: Bam Bam si defila, ma con un fantastico pallonetto riesce a battere Konsel e a regalare ancora una volta il doppio vantaggio ai nerazzurri. Il primo tempo si conclude con l'Inter davanti 1-3.