UFFICIALE – L’Inter sbarca su Twitch: il comunicato stampa della società

Il club nerazzurro sbarca sulla piattaforma usata da milioni di persone

"Nuovo importante passo nel percorso di innovazione dell’Inter in concomitanza con la vittoria del 19esimo scudetto: ieri sera, dopo la vittoria matematica della Serie A 2020-21, è andata infatti in scena la prima live su Twitch, che ha inaugurato il canale ufficiale del Club nerazzurro. A condurre la live i volti di Inter TV Fernando Siani ed Eva Gini, accompagnati dalla cantante Roberta Branchini in rappresentanza della chat di tifosi interisti e dal Vice President Javier Zanetti, che si è collegato per un saluto. La live andata in scena ieri sera ha rappresentato una speciale anteprima del canale dell’Inter su Twitch, che sarà presto attivo con tanti contenuti esclusivi arricchiti dalla presenza di volti legati al mondo nerazzurro. Grande successo per la prima diretta, che ha visto oltre 64mila spettatori unici e 9.3mila follower raccolti dal profilo ufficiale del Club. Prossimo appuntamento in occasione di Inter-Udinese, con una live dedicata alla premiazione ufficiale per la vittoria dello scudetto".