MVP Passione Inter – Salto in avanti per Bastoni: Brozovic punta il primo posto

5 punti meritatissimi per Bastoni, assoluto protagonista in Inter-Lazio

Continua la competizione targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra nell'annata 2021/2022! Ecco come funziona:

Non poteva che essere lui l'MVP di Inter-Lazio: Alessandro Bastoni con il suo show tra gol e assist. Il difensore guadagna 5 punti in classifica. Brozovic invece si conferma fondamentale nell'Inter: 3 punti per lui in classifica generale per consolidare la seconda posizione. 1 punto anche per Alexis Sanchez in forma nelle ultime settimane: il cileno entra così a far parte della classifica MVP Passione Inter.