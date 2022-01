Mercato – Inter e Milan si contendono Julian Alvarez: chi è in vantaggio

Il centravanti del River Plate resta nei radar dei due club milanesi

In campionato la principale rivale dell'Inter alla lotta dello Scudetto sembra essere il Milan. Così come in campo, anche sul mercato i rossoneri mettono i bastoni tra le ruote nerazzurre. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, i due club di Milano puntano entrambi a rinforzarsi in attacco e l'obiettivo numero uno è Julian Alvarez.