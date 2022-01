La storia delle 5 Supercoppe Italiane targate Inter

Dalla prima nel 1989 all'ultima nel 2010 da campioni di tutto

Alessio Murgida

L'Inter si appresta a giocare il primo trofeo della stagione 2021/2022. La finale di Supercoppa Italiana non è l'appuntamento più atteso dai tifosi nerazzurri che però, sicuramente, ci tengono a non perdere contro i rivali della Juventus. In passato, il club nerazzurro è riuscito a portare a casa ben cinque Supercoppe: l'ultima nel 2010, da parte dell'Inter post-Triplete. Noi di PassioneInter vi facciamo fare un passo indietro, raccontandovi la storia delle cinque Supercoppe Italiane targate Inter.

SUPERCOPPA ITALIANA 1989 - NEL SEGNO DI CUCCHI

La seconda edizione della Supercoppa Italiana si giocò in una fredda sera di fine novembre a San Siro. L'Inter si trovò di fronte alla Sampdoria (vincente in Coppa Italia la stagione precedente) che di lì a poco avrebbe vinto incredibilmente lo Scudetto. I nerazzurri arrivavano invece dalla stagione dei record ma, fin da subito, si era capito che non si sarebbe bissato il successo in campionato. L'inizio di stagione, infatti, non fu dei migliori. Nonostante ciò, l'Inter riuscì a portare a casa quella Supercoppa (2-0) grazie alle reti di Cucchi (quella sera con la numero 10 di Matthäus, out per infortunio) e di Aldo Serena.

In particolare, la prestazione di Enrico Cucchi fu la storia della serata. Classe 65', il trequartista ebbe il duro compito di sostituire il campione tedesco Matthäus: ci riuscì meravigliosamente. Si tratta dell'unico trofeo vinto da Cucchi in carriera prima di lasciarci a 30 anni per una brutta malattia. Qui potete leggerne la storia.

SUPERCOPPA ITALIANA 2005 - IL COLPO A TORINO

Nel 2005 la finale di Supercoppa Italiana si tenne al Delle Alpi di Torino per un Juventus-Inter da fuoco. Una partita dura che finì ai tempi supplementari. Al 96' la giocata decisiva con il gol di Verón che valse la seconda Supercoppa nella storia nerazzurra. Tra una rete non convalidata ai bianconeri e un presunto sputo di Samuel nei confronti di Nedved (in realtà involontario), il post-partita fu colmo di polemiche, come ogni Juventus-Inter che si rispetti.

SUPERCOPPA ITALIANA 2006 - LA PAZZIA

Che cosa si può dire su questa partita? Fu semplicemente una delle più pazze della storia dell'Inter. Si giocò a San Siro tra i nerazzurri (Campioni d'Italia dopo Calciopoli) e la Roma detentrice della Coppa Italia. L'inizio fu dei più tremendi per la truppa di Mancini. In mezz'ora, il tabellino diceva 0-3 per la Roma. Ma lo abbiamo detto, è una delle partite più pazze e l'Inter riuscì a rimontare 3-3 portando la partita ai supplementari.

Questo bellissimo gol di Figo chiuse i giochi.

SUPERCOPPA ITALIANA 2008 - IL PRIMO DI MOU

Un altro scontro Inter-Roma a San Siro. Il primo trofeo dell'era Mourinho fu sudatissimo con un'avvincente partita (2-2) che finì ai rigori. Penalty decisivo segnato dal capitano Zanetti che sollevò la quarta Supercoppa Italiana della storia dell'Inter pochi attimi dopo.

SUPERCOPPA ITALIANA 2010 - CAMPIONI DI TUTTO

L'ultima Supercoppa targata Inter. Di nuovo, Inter-Roma. I due club arrivavano da un lotta Scudetto serrata nella stagione precedente: duello vinto dall'Inter che completò il Triplete con la vittoria della Champions League. Fu il primo trofeo della deludente esperienza di Rafa Benitez sulla panchina dell'Inter.