Sky – Nainggolan torna ad allenarsi, Pinamonti ancora out: le ultime da Appiano

Radja Nainggolan e Andrea Pinamonti devono fare ancora i conti con i rispettivi infortuni. Come riporta Sky Sport, il belga è reduce da un risentimento al polpaccio e in queste ore è tornato ad allenarsi ma difficilmente sarà arruolabile per la partita di domenica contro lo Spezia.

Discorso leggermente diverso per il giovane attaccante reduce da un infortunio rimediato nell’impegno con la Nazionale Under 21, il cui reintegro nei convocati è previsto per la trasferta di Verona del 23 dicembre.

