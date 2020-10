Nandez: “Godin aveva bisogno di sentirsi nuovamente importante dopo l’Inter. Cagliari è perfetta per lui”

Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, è intervenuto durante la trasmissione “Il Cagliari in diretta” per parlare del connazionale Diego Godin che durante la finestra estiva di mercato ha lasciato l’Inter e ha deciso di ripartire dalla Sardegna.

Ecco le sue parole: “Ho mandato tanti messaggi a Diego per convincerlo a venire qui da noi. Lui è il capitano della Nazionale ma è soprattutto un amico. Dopo le esperienze con Atlético e Inter, aveva bisogno di un posto dove sentirsi di nuovo importante. Cagliari è perfetta per lui, e la sua esperienza e la sua qualità di top player sono fondamentali per noi”.

